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В Лондоне банда подростков разрубила катаной 20-летнюю девушку

Сегодня, 16:55

В Лондоне местных жителей и туристов терроризирует подростковая банда, которая нападает на прохожих и наносит им смертельные ранения японскими катанами. Очередной жертвой злоумышленников стала 20-летняя девушка, тело которой было буквально изрублено на части.

По сообщению правоохранителей, действия подростковой банды отличаются непредсказуемостью и внезапностью. Молодые люди в банданах и масках, скрывающих лица, выскакивают из подворотни и сразу начинают наносить удары мечами, напоминающими традиционные японские катаны. После убийства злоумышленники забирают деньги, банковские карты и драгоценности.

За последние три дня зарегистрированы пять подобных преступлений. Одной из жертв нападавших стала 20-летняя студентка колледжа, которая шла в гости к подруге. В Лондоне правоохранители усилии количественный состав патрулей. Отмечается, что преступники передвигаются пешком. Жертвами подростков становятся люди вне зависимости от расовой или половой принадлежности. С начала года подобным образом убиты не менее 15 человек.


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