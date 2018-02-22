Британец прославился оригинальным способом знакомства с женщинами

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Британец нашел оригинальный способ познакомиться с женщинами. Он создал презентацию о себе в Power Point и выложил ее в профиле дайвинг-сервиса.

Знакомство с женщинами у некоторых мужчин вызывает трудности, но есть и такие, которые ищут оригинальный способ знакомства. Так, 21-летний британец Сэм Дикси в Power Point создал личную презентацию, которую разместил в профиле дайвинг-сервиса.

Свой документ он назвал «Почему тебе следует свайпнуть вправо». Напомним, что в приложении Tinder свайп вправо – выражение симпатии к пользователю, который вызывает у тебя симпатию.

Фотографии, которые Дикси разместил в своей презентации, рассказывают о его жизни, увлечениях. Для создания более интересной презентации парень создал фейковые отзывы о себе мировых знаменитостей, которые раскрывают его многогранную личность.

Такой оригинальный способ знакомства сработал, и девушки стали заходить в профиль Дикси, всего за два дня оригинальная презентация собрала 90 тысяч лайков и 20 тысяч перепостов. Сам автор презентации сообщал, что сделал ее из скуки.