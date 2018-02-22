В Великобритании девушка резала свою подругу со словами «Извини, принцесса»

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В провинциальном британском городке произошло происшествие, вызвавшее широкий резонанс. Королевский суд приговорил 26-летнюю Шонну Литлвуд к пожизненному заключению за то что она изрезала лицо своей 19-летней подруги Сары Холден. Издеваясь над жертвой, садистка приговаривала: «Прости, принцесса».

Литвулд страдала от ожирения, а также от сопутствующих кожных заболеваний, поэтому всегда завидовала своей молодой подруге. В один из дней Шонна внезапно напала на Сару, привязала ее к кровати и начала ножом резать лицо и тело жертвы. Только после того, как Холден потеряла сознание, садистка остановилась и вызвала на место происшествие своего знакомого, заявив, что «сделала что-то нехорошее». Прибывший парень немедленно вызвал медиков и правоохранителей.

Жертву зависти удалось спасти, однако она больше не может говорить, так как у нее перерезаны голосовые связки. Кроме того, все лицо покрывают глубокие шрамы. Сара находится в крайней степени депрессии, с ней работают психологи. Адвокатам Шонны не удалось убедить суд в посттравматическом стрессовом синдроме подзащитной и женщину приговорили к пожизненному заключению.