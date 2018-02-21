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Российский бизнесмен отдал три миллиона долларов за населенный пункт в Латвии

Сегодня, 05:08

Во время одного из рижских аукционов вниманию покупателей был представлен необычный лот. Речь идет о военном городке Скрунда-1. Его построили еще в эпоху СССР, а выступал он местом жительства для специалистов, обеспечивавших обслуживание и работу РЛС большой дальности. Об этом пишет портал Money Talks.

Развал СССР обернулся тем, что латвийские власти приказали снести РЛС, после чего обслуживавшие ее специалисты уехали в РФ. Военный городок обезлюдел, и теперь в нем пустует порядка 70 жилых домов и зданий социального профиля. Также там расположено бомбоубежище.

Недавно местные власти озаботилось поисками нового хозяина для Скрунды-1. И теперь им является успешный российский бизнесмен Марат Галиуллин. Он пробовал себя в разных сферах предпринимательства, но основной капитал заработал в сфере машиностроения. Участок земли в 45 га обошелся ему в 3 млн. долларов.

 

 


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