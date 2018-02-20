Авиакомпании требуются бортпроводники в «Зону-51»

Вчера, 23:29

На сайте американского кадрового агентства появилась информация о вакансии бортпроводника в авиакомпанию, которая совершает полеты из Лас-Вегаса. Описание объявления заинтересовало конспирологов, которые предположили, что в новых сотрудниках нуждается секретная «Зона-51».

Как оказалось, бортпроводники должны быть чуть ли не супергероями. Им нельзя терять самообладание в случаях угона самолета, они должны быть физически сильными, как Халк, и при всем этом знать математику на высшем уровне.

Но, основным требованием от кандидатов было хранение в секрете того, что они увидят в самолете и на месте назначения. Без допуска к материалам с пометкой «Совершенно секретно» их кандидатура рассмотрена не будет.

Компания, которая ищет героев, называется Janet Airlines. Ее база как раз и находится в Международном аэропорту Лас-Вегаса. Из архивов интернета стало известно, что в 2010 году компания уже размещала подобную вакансию. Только тогда требовались стюардессы.