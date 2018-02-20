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В Великобритании экскаваторщики играли гидромолотами в крестики-нолики

Вчера, 23:14

В Великобритании была зафиксирована невероятная тягу дорожных экскаваторщиков к игре в крестики-нолики. Водители решили скоротать свободное от работы время и сразиться на турнире, используя в качестве бумаги асфальт на дороге, а вместо ручки – гидромолоты.

Видеосюжет, в котором показаны главными героями водители-экскаваторщики, которые играют в крестики-нолики гидромолотами на асфальте, покорило пользователей интернета. Люди начали массово оставлять свои отзывы. Некоторые даже разочаровались, так как не поняли, за кем осталась победа.

Водители решили во время отдыха от работы скоротать досуг за турниром в крестики-нолики. Вместо бумаги им послужил асфальт, а в качестве ручки – гидромолот. Видно сразу, что мужчины настолько заняты процессом игры, что не заметили, как стали звездами Сети. Действие происходит на территории Великобритании.


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