В Азии широкую популярность набирает процедура «отбеливания» вагин

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В Азии широкую популярность получила новая процедура по «отбеливанию» вагин, предложенная Вики Бело.

Жительницы Филиппин с энтузиазмом подхватили новую модную тенденцию на необычную процедуру. Женщины выстраиваются в очередь к хирургам для проведения «ангельского» отбеливания половых органов. Данная процедура, ставшая невероятно популярной в Филиппинах, была предложена и запатентована дерматологом и телеведущей Вики Бело.

Проводить сеансы по «ангельскому» отбеливанию могут лишь пластические хирурги, имеющие специальную лицензию. Продолжительность одного сеанса лазерной технологии не превышает 30 минут. При этом, руководство клиники, где осуществляют данную косметическую процедуру уверяет, что через полчаса влагалище станет светлее на несколько тонов, а также более упругое, что придаст женщинам уверенность в себе.

Стоит отметить, что за один сеанс придется заплатить тысячу долларов (эквивалентно 60 тысяч рублей), поэтому клиентками становятся в основном состоятельные и высокопоставленные женщины. Делают эту косметическую процедуру только в одной частной клинике Манилы, а желающих провести отбеливание сотни.