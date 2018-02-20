Истребитель США F-16 вспыхнул в воздухе над Японией

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Агентство Kyodo сообщает об инциденте в воздухе над Японией. Истребитель США F-16 вспыхнул во время полета, пилот принял решение сбросить топливный бак в озеро Огавара. После вернулся на базу.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэру подтвердил факт возгорания двигателя американского F-16. Вчера, в воздушном пространстве Японии зафиксирован случай сброса баков наполненных топливом пилотом истребителя. Инцидент произошел на озере Огавара.

Японские рыбаки едва не стали жертвами этого, поскольку находились неподалеку падения баков, которые подняли столб воды высотой в 15 метров. Известно, что авианосец следовал с авиабазы Мисава в префектуре Аомори. После происшествия предположительно F-16 вернулся на базу дислокации. Информацию сообщает агентство Kyodo. Данные по факту происшествия уточняются и проверяются.