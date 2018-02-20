Жительница США требует в суде от властей признать существование снежного человека

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Американка Клаудия Окли подала в суд на власти штата Калифорния с требованием к чиновникам признать существование снежного человека. По словам женщины, тот факт, что госслужащие отрицают возможность обитания в США данного существа может и несерьёзно к этому относятся, может привести к плачевным последствиям.

Данный вопрос затронул Клаудию после того, как она лично столкнулась с йети во время горного похода. Очевидцами данной встречи также были две её несовершеннолетние дочери. Как утверждает женщина, 500-килограммовое человекоподобное существо, обросшее шерстью, на её глазах без труда забралось на десятиметровое дерево. При этом, по словам американки, снежный человек не хотел причинить ей и её детям вреда, и лишь с интересом наблюдал за ними. После того, как Клаудия позвонила в службу 911, ей не поверили и заявили, что она могла встретиться с медведем. В то же время женщина стоит на своём и считает, что небрежное отношение к данной проблеме может в будущем стать причиной трагедии.

Ранее мы писали, что в США семья четыре года судится с властями, чтобы доказать, что их юридически мертвая дочь жива.