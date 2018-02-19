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В Мозамбике под завалами мусора погибли 17 жителей

Вчера, 21:23

Огромная гора бытового мусора и отходов свалилась на дома мирного населения в Мозамбике. В результате такого обвала погибли 17 человек, количество жертв может быть больше.

Из достоверных источников поступила информация о том, что 19 февраля в столице африканского Мозамбике Мапуту случилось масштабное происшествие. На несколько частных домовладений свалилась огромная груда мусора и бытовых отходов. На момент обвала в зданиях домов пребывали люди. От массивного груза стены нескольких зданий разрушились, похоронив под собой жителей. Стало известно, что 17 человек погибли, еще под кучами мусора и руинами могут находитmся люди. В данный момент на месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и медики. Поиски не прекращаются. Официальных данных о раненных и травмированных жителях Мапуту пока не сообщается. Правоохранители не исключают, что количество жертв может быть больше, так как завалы до конца не проверены.


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