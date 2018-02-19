Скончался Макс Десфор, фотограф самолета, убившего сотни тысяч японцев

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Сегодня в США, в возрасте 104 лет, скончался знаменитый фотограф Макс Десфор, автор многочисленных фото, в том числе самолета, убившего сотни тысяч жителей Японии.

Американский фотограф скончался сегодня в штате Мэрилнд. О смерти Макса Десфора стало известно от его сына Барри. Фотограф получил широкую известность благодаря сделанным фотографиям периода Второй мировой войны, ряду портретов Махатмы Ганди, а также снимкам времен Корейской войны. Он работал фотографом в американском агентстве Associated Press, а после выхода на пенсии проживал в городе Сильвер-Спринг.

Именно он запечатлел экипаж стратегического бомбардировщика Boeing B-29 Superfortress, более известного как Enola Gay, на острове Титан сразу после того, как тот в августе 1945 года сбросил атомную бомбу на город Хиросима в Японии. Тогда, непосредственно от взрыва, погибли 70-80 тысяч человек, а от осложнений - до 200 тысяч.

Макс Десфор также сумел снять беженцев в Корее, когда они спасались через разрушенный мост. Он был удостоен Пулитцеровской премии за серию снимков, посвященных Корейской войне.