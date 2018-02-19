Солдат ВСУ, застреливший сослуживца, был пьян

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Поступила новая информация о том, что военный ВСУ, застреливший своего сослуживца, находился под сильным алкогольным опьянением. Ранее стало известно, что в Украине военный застрелил своего однополченца.

Как рассказал Олег Цицак, военный прокурор Украины, солдат был очень пьян. В ходе расследований были подключены свидетели произошедшего, когда один солдат выстрелил в другого. Вероятно, что военнослужащий был под действием алкоголя поэтому, как рассказали свидетели, они не смогли добиться внятных объяснений своих действий со стороны товарища.

По словам самого военного, он отрицает произошедшее и своей вины признавать не хочет. Однако следствие подчеркивает, что у прокуратуры достаточно обвинений для того, чтобы возбудить уголовное дело на мужчину.