Родители в Сицилии заставляли малолетнюю дочь заниматься проституцией

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10-летнюю девочку родители заставляли заниматься проституцией. Инцидент произошел на Сицилии.

Сотрудники сицилийской полиции арестовали родителей 10-летней девочки, которую они насильно заставляли заниматься проституцией. Известно, что инцидент произошел в городе Палермо. Под арестом оказались и двое мужчин, которые занимались с малышкой сексом.

Сообщается, что расследование по данному делу началось еще летом прошлого года. Сотрудники полиции заметили неподалеку от города Траппето автомобиль, в котором были пожилой мужчина и маленькая девочка. В ходе расследования выяснилось, что девочка имела неоднократные сексуальные контакты с 61-летним мужчиной, а также 78-летним пенсионером. Оба мужчины рассказали, что платили за данную услугу деньги родителям девочки.

Организатором встреч была мать малышки, услуги дочери расценивались в сумму от 9 до 25 евро. Иногда мать вступала в сексуальную связь с клиентами дочери при ребенке. Выяснилось, что отец девочки знал о происходящем, но старался не вмешиваться.

Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом. С ребенком работают психологи.