VistaNews.ru


Родители в Сицилии заставляли малолетнюю дочь заниматься проституцией

Сегодня, 19:39

10-летнюю девочку родители заставляли заниматься проституцией. Инцидент произошел на Сицилии.

Сотрудники сицилийской полиции арестовали родителей 10-летней девочки, которую они насильно заставляли заниматься проституцией. Известно, что инцидент произошел в городе Палермо. Под арестом оказались и двое мужчин, которые занимались с малышкой сексом.

Сообщается, что расследование по данному делу началось еще летом прошлого года. Сотрудники полиции заметили неподалеку от города Траппето автомобиль, в котором были пожилой мужчина и маленькая девочка. В ходе расследования выяснилось, что девочка имела неоднократные сексуальные контакты с 61-летним мужчиной, а также 78-летним пенсионером. Оба мужчины рассказали, что платили за данную услугу деньги родителям девочки.

Организатором встреч была мать малышки, услуги дочери расценивались в сумму от 9 до 25 евро. Иногда мать вступала в сексуальную связь с клиентами дочери при ребенке. Выяснилось, что отец девочки знал о происходящем, но старался не вмешиваться.

Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом. С ребенком работают психологи.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.