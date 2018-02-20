Сегодня, 06:45

Влюбленная пара из Австралии с успехом испытала мировые гостиницы сексом, а на их рекомендациях был создан соответствующий путеводитель.

Необычный проект решил организовать один из производителей презервативов. Он решил создать путеводитель по отелям со всего мира, которые являются идеальным местом для интимной близости. Для реализации данного проекта под названием Place of Intimacy были выбраны 10 пар влюбленных, в числе которых была даже парочка геев.

Среди выбранных оказались также жители города Мельбурн, Джессика ДʼАрджент и Джастин Энгельке. Парочка объездила 5 отелей в Австралии, где им удалось реализовать многие свои сексуальные желания - на диванах, в коридорах, а также у панорамных окон.

На основе их рекомендаций, организатор создал необычный путеводитель, в который вошли 30 гостинец, идеальных для интимной близости.