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В Финляндии 120-метровая ледяная карусель побьет мировой рекорд

Сегодня, 06:15

Главной достопримечательностью фестиваля ледяных каруселей Ice Carousel в Финляндии станет 120-метровая ледяная карусель, которая побьет мировой рекорд.

Фестиваль ледяных каруселей пройдет в городе Лохья в Финляндии с 23 по 24 февраля. На мероприятии команды соревнуются в создании настоящих ледяных аттракционов с использованием лишь пилы и лодочного мотора. В этом году главной достопримечательностью станет аттракцион, который создаст бывший инженер NASA Янне Кяпюхехто (Janne Käpylehto).

Известно, что первая ледяная карусель была сделана именно им, специалистом в области энергетики, автором научно-популярных книг. Когда-то Янне Кяпюхехто в качестве эксперимента создал на своей даче для дочки маленькую ледяную карусель, и ему это понравилось. Дальнейшим шагом стало возведение аттракциона в Финском заливе Хельсинки 32-х метрового диаметра.

Это положило начало фестивалю, ведь по его примеру многие представители США, Германии, Швеции, Канады и Эстонии начали возводить подобные сооружения. Сейчас в планах у Янне Кяпюхехто создать гигантскую карусель с диаметром в 120 метров, которая за один раз будет способна покатать до 150 человек, а теоретически - и всех 270 желающих.

Инженер планирует побить предыдущий мировой рекорд, где диаметр сооружения составил 110 метров, который поставил американец Чак Цвиллинг в 2017 году.


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