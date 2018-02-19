В ЛНР заявили, что ВСУ пытается найти слабые места в их обороне

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В ЛНР заявили, что ВСУ пытаются найти слабые места в их обороне. Сообщение сделал Андрей Марочко, являющийся подполковником и официальным представителем Народной милиции республики.

С его слов, противоположная сторона активизировала свою воздушную разведку позиций ЛНР, находящихся вблизи с линией разграничения. Она находятся рядом с Трёхизбёнкой, Крымским и Новотошковским.

К подобным действиям, сказал Марочко, ВСУ прибегли после того, как им не удалась вооружённая провокация рядом с населённым пунктом Желобок. После этого противник решил большее внимание уделить предварительному ведению разведывательных действий.

Кроме того, Марочко проинформировал о том, что заявления, которые делают украинские силовики об обстреле их позиций рядом со «светлодарской дугой», являются несоответствующими действительности.

Об этом подполковник проинформировал при проведении брифинга 19 февраля. Он рассказал, что практика, называемая «ложные обстрелы», давно стала привычной для «бойцов АТО». Данное явление стало возможностью сокрытия своих междоусобных распрей и открытия «ответного» огня по ополченцам.