В Великобритании рестораны KFC остались без курятины

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В ресторанах KFC настал Судный день курятины. По некоторым регионам Великобритании в фастфуде пропала курятина и из меню исчезло главное блюдо – жареная курица.

Жители Великобритании шокированы последними известиями фастфуда. Любители посетить рестораны KFC не обнаружили в меню жареной курятины. Дело в том, что эта продукция пропала из-за отсутствия сырья, куриного мяса. Это сообщение попало в Сеть и люди проводят массовые обсуждения. Пока наблюдается ажиотаж, рестораны в некоторых районах страны вообще прекратили свою работу.

По сведениям некоторого источника, отсутствие курятины на территории Великобритании произошло по вине поставщика, который неправильно организовал логистику. Это привело к задержке в поступлении курятины в Великобританию и непосредственно в пункты заказов мяса.