ЧВК - неизвестные герои или инструмент современной войны

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Всю прошедшую неделю СМИ активно писали о массовом убийстве американцами бойцов частной военной компании Вагнера в сирийском Дейр-эз-Зоре. Председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Геннадий Трошев, которого СМИ называют главой ЧВК «Вагнера», подтвердил слухи о гибели добровольцев, заметив, что жертвами атаки международной коалиции стали 14 россиян.

Тут же журналисты обрушились с критикой в адрес властей. Их возмутило, что российское руководство молчит о случившемся и «отказывается нести ответственность» за погибших граждан. Якобы те отправились воевать в Сирию за деньги и не ожидали, что останутся там «без поддержки государства».

Журналист ВГТРК Андрей Медведев объяснил, почему нападки СМИ являются некорректными и зачем стране необходимы частные военные компании. Он заметил, что сама суть ЧВК состоит в том, чтобы власти могли промолчать. Такие компании имеются и в США, и в Великобритании, и в Китае. В свою очередь американские и британские добровольцы присутствуют в Сирии, но никто не говорит о числе погибших среди них. Это инструмент проксивойны. Та же самая американская Blackwater. Бойцы этой ЧВК воюют по всему миру с 2001 года, но до 2007-го никто не знал о ее существовании: даже американские военные принимали добровольцев за спецназовцев. Ведь такие компании создаются, чтобы скрывать их существование. А те, кто обвиняют власти в замалчивании, не разбираются в специфике вопроса.

Медведев также заметил, что власти создавали частные военные компании, фактически, по просьбе граждан. Те выступали за то, чтобы на войну отправлялись профессионалы, а не неопытные призывники. Теперь же, недоумевает эксперт, эти же люди называют наличие в стране ЧВК позором. Хотя та же группа Вагнера зарекомендовала себя как крайне эффективное подразделение.

Эксперт настаивает, добровольцы, погибшие в Сирии, - герои России. Они едут к местам военных действий на свой страх и риск, стремясь защитить интересы России на дальних рубежах. Это настоящие герои борьбы с терроризмом и войны за русское будущее. Они дают нам право на мирную жизнь. Те же, кто говорят о некоем «позоре», - враги, которые бьют в спину нашим бойцам.