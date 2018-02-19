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Украина – третья в Европе по количеству заболеваний корью. Столь «почётный» результат был «достигнут» по итогам 2017 года.

Сообщение об этом разместило германское информагентство Deutsche Welle. Согласно его данным, в Европе общее количество умерших от кори составило в прошлом году 35 человек. Количество заболеваний возросло в 4 раза.

Медики проинформировали, что в 2017 году в Европе было зафиксировано 21 315 случаев заболеваний этой болезнью. Годом ранее этот показатель был 5 273.

«Лидером» по данному показателю является Румыния. Там количество заболевших корью составило 5562 человека. На втором месте расположилась Италия, где зафиксировано 5006 подобных случаев.

Тройку замкнула Украина, где корь «подхватили» 4767 человек.

Начало нынешнего года принесло украинским медикам ещё более тяжкие проблемы по кори. Количество заболевших этой болезнью за два неполных месяца уже превысило 3550 человек.

Ульяна Супрун, временно возглавляющая Минздрав Украины сообщила о том, что корь в таких массовых масштабах пришла в страну из Румынии.

В то же время множество украинских медиков, в особенности на районном уровне, сообщают о полном отсутствии препаратов, необходимых для профилактики этого заболевания или его лечения.