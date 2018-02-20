Во время просмотра порно священник попался на употреблении наркотиков

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Священник попался на употреблении наркотических средств во время просмотра порно. Он служил с 2007 года в приходской церкви Великобритании.

Издание The Sun обратило внимание своих читателей на видео, на котором священник одной из английских церквей употребляет наркотики. После получения общественного резонанса пользователи узнали в священнике преподобного Стеннетта Кирби. На ролике четко видно, что священник в компании своего друга употребляет кокаин и коноплю. Ситуация усугублялась тем, что мужчины еще и смотрели порнографическое видео, после чего преподобный заявил, что не против бы заказать себе проститутку, но у него уже не осталось денег.

Указанные события происходили в доме священника, который стоит около 1,5 миллиона фунтов. Позднее выяснилось, что жилье священнику предоставлено епархией Челмсфорда, а сам Кирби служит с 2007 года. Позднее появилась информация о том, что во время заснятого инцидента священник находился на больничном, что не освобождает его от праведной жизни, которую он сам же и проповедует в церкви.

В епархии сообщили, что по данному факту начато внутреннее расследование.