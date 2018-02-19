Аваков: Полиция перестанет охранять украинские суды

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Министр МВД Украины заявил, что сотрудники правоохранительных органов перестанут охранять украинские суды. Такое решение продиктовано тем, что киевский суд отпустил активиста, который выстрелил в полицейского 15 февраля.

На своей страничке в социальной сети Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не разделяет мнения судей, которые выпустили из-под стражи активиста, стрелявшего 15 февраля в сотрудника правоохранительных органов, который находился при исполнении своих служебных обязанностей – охранял суд от вторжения радикалов. Министр заявил, что уже обратился к премьеру Гройсману с просьбой собрать внеочередное заседание правительства. На заседании Аваков поставит вопрос о снятии полицейской охраны со всех украинских судов.

Глава МВД Украины заявил, что не имеет морального права рисковать жизнью и здоровьем своих подчиненных, особенно в условиях, когда судьи принимают такие неправомерные решения. Премьер-министр Владимир Гройсман пока не прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Напомним, что стрельба произошла под Соломенским судом Киева. В результате один полицейский был ранен, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.