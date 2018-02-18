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В Турции сообщили о пропаже двух солдат после оползня на границе с Сирией

Сегодня, 19:52

Двое турецких военнослужащих, несущих боевое дежурство на границе с Сирией в провинции Шанлыурфа, сегодня, 18 февраля, пропали без вести. Соответствующую информацию сообщили представители генерального штаба вооружённых сил Турецкой Республики.

По словам чиновников, инцидент произошёл вблизи города Акчакале. Военные несли службу у пограничного КПП. В эти дни здесь выпало большое количество осадков, которые спровоцировали оползень. Предполагается, что солдаты пропали из-за стихии, однако что с ними произошло на самом деле, не известно. На месте событий проводится поисковая операция.

Ранее стало известно, что отряды курдских ополченцев пришли к соглашению с властями Сирии о беспрепятственном вводе правительственных войск в Африн. Союз с официальным Дамаском должен помочь отбить атаку на город со стороны турецких интервентов.


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