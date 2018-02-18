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В Киеве заминировали шесть станций метро

Сегодня, 14:44

Шесть станций киевского метро были изолированы от посетителей из-за поступившего звонка о заминировании. На данный момент проводится проверка сообщения.

По словам пресс-службы киевских правоохранительных органов, закрытыми оказались шесть станций, среди которых "Площадь Льва Толстого", "Театральная", "Крещатик" и "Майдан Независимости". Неизвестный сообщил в полицию о том, что случайно подслушал разговор двух человек, которые утверждали, что уже через час станции метро "взлетят на воздух" из-за взрыва.
На данный момент проводится осмотр станций.


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