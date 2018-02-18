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В Израиле спецслужбы предотвратили покушение на главу Минобороны

Сегодня, 13:26

Представители Общей службы безопасности Израиля информируют, что спецслужба предотвратила покушение на Авигдора Либермана, главу Минобороны. Палестинские боевики намеревались заложить взрывное устройство в авто министра.

По словам сотрудников антитеррористического ведомства Израиля, палестинские боевики, готовящие покушение на Авигдора Либермана, намеревались приобрести предметы, необходимые для создания взрывного устройства. Помимо этого, они вступали в связь с террористами, планируя получить от них поддержку в финансовом плане.

Взрывчатку они не нашли и заложили муляж, чтобы проявить себя. Всего было задержано шестеро злоумышленников, они представляют «Исламский джихад»*. Это не первый инцидент, связанный с покушением на жизнь министра. В 2014 году боевики уже намеревались атаковать машину Либермана.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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