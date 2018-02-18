В США в 31 раз арестовали голого мужчину

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Жителя штата Омаха прозвали «голым преступником» за многочисленные раздевания в публичных местах и непристойное поведение. Полиции пришлось арестовать его в 31 раз.

«Голому преступнику» 39 лет, 12 из них он регулярно раздевается на публике. Каждый раз полиции приходится задерживать нарушителя. 15 февраля он решил оголиться в самом центре города белым днём. Продавец из торговой точки по соседству рассказала служителям порядка, что мужчина выкрикивал разные неприличные предложения, скинув с себя всю одежду. Прохожие вежливо попросили эксгибициониста одеться и остановить нарушение общественного порядка. Хулиган не соглашался, в результате чего его просто заперли в туалете и вызвали наряд полиции.

В прошлый раз мужчина раздевался в ресторане в марте 2017 года. В сети предполагают, что его стремление оголяться как-то связано с весенним обострением. Тем не менее, за неподобающее поведение мужчина может получить до 6 месяцев ареста.