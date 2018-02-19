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«Сперва неловко»: Извращенцы рассказали о впечатлениях от секса втроём

Сегодня, 06:15

Британские журналисты собрали воедино отзывы пользователей социальных сетей, которые делились впечатлениями от секса втроём. Выяснилось, что в современном обществе подобный вид интимной близости приобретает всё большую популярность.

Многие британцы признались, что пошли на столь смелое решение, чтобы впечатлить партнёра или снять напряжение от серьёзных эмоциональных потрясений. Большинство из них утверждают, что сперва им доводилось ощущать неловкость из-за присутствия третьего человека, однако через некоторое время стеснительность ушла, и они смогли полноценно ощущать всё удовольствие от секса втроём. Некоторые пользователи также заявили, что, попробовав заниматься любовью с двумя партнёрами, начали испытывать зависимость от такого рода интимной близости. Теперь они считают секс с одним партнёром неполноценным.

Ранее учёные рассказали, почему женщины стонут во время секса. Дать ответ на данный вопрос удалось по итогам социального опроса среди жительниц Великобритании.


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