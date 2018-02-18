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В Филадельфии американец украл палец статуи воина за 4,5 млн долларов

Сегодня, 00:07

Мужчина фотографировался возле статуи «Кавалерист» в  зале музея института Бенджамина Франклина, штата Филадельфия, а потом отломал большой палец от статуи воина и забрал себе. Известно, что работники музея обнаружили пропажу лишь через три недели. Сотрудники ФБР уже установили личность виновного.

Как выяснилось, Майкл Роана решил из интереса заглянуть на презентацию экспонатов из Китая под названием «Терракотовые воины первого императора». Когда американец оказался один в выставочном зале, его посетила мысль присвоить себе какой-нибудь элемент интересного изваяния. Молодому человеку выдвинули обвинение в краже.

В пресс-службе музея наук сообщают, что в скором времени статуя воина будет отреставрирована.


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