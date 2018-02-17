В Германию вместе с беженцами проникли терористы

Вчера, 23:35

Руководитель МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что среди группы беженцев 2015-2016 года оказалось немало террористов. Об этом главный полицейский заявил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

По словам Томаса де Мезьера, нужно вести тщательный контроль за беженцами, которые пересекают границу Германии. Хотя не стоит видеть террориста в каждом из них. Он также предположил, что если атаки в странах Востока продолжатся, в Германию начнут убегать приверженцы организации ИГ*.

Чиновник подчеркнул, что власти немецкого государства должны быть готовы к тому, что боевики продолжат нашествие в регионы ФРГ. Идею о борьбе с международным терроризмом нужно всячески мотивировать, так как если этот порок будет ликвидирован, правительство многих государств сможет легко вздохнуть. ИГ – официально запрещенная организация в РФ.