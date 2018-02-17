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Рыбак из США заснял на фотоаппарат НЛО в Огайо

Вчера, 21:36

Мужчина из штата Огайо во время рыбалки случайно увидел неопознанный летающий объект (НЛО). Со слов рыбака, объект имел форму, схожую с яйцом, и двигался с невероятно большой скоростью над водоемом. После его исчезновения объект не оставил никаких выхлопов.

К счастью, у мужчины в тот момент был фотоаппарат, что позволило ему заснять увиденное. НЛО мужчина застал еще в 2011 году. Однако не опубликовывал фото из-за страха американских спецслужб. Уфологи были по-настоящему шокированы предоставленным рыбаком фотоматериалом, так как впервые могли наблюдать снимки такого типа летательного аппарата.


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