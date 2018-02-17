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После массового убийства во Флориде на школы США посыпались угрозы

Вчера, 20:55

Не прошло и трех дней с трагических событий во Флориде, где 19-летний Николаз Круз расстрелял 17 человек, как на школы США посыпались аналогичные угрозы со стороны подростков. Например, через несколько часов после массового убийства в том же штате был арестован 14-летний подросток.

Школьник начал рассылать угрозы повторить «подвиг» Круза, только с большими жертвами и с обязательным убийством всех учителей. Правоохранители отреагировали четко. Не прошло и часа, как подросток был арестован. Учитывая все обстоятельства, ему грозит реальное тюремное заключение. Затем, в течение двух дней полицейские за аналогичное послание задержали 18-летнего парня. Он также жаждал крови.

В пятницу директор школы в Вермонте заявил об угрозах. В результате еще два подростка были препровождены в тюрьму. Однако это не пугает фанатов социальных сетей, которые хотят прославиться даже такой страшной ценой. Мрачные сообщения в Сети растут как снежный ком. Школа Порклэнда, где произошла трагедия, решением властей города, будет снесена.


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