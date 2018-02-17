Пукающий мужчина стал причиной экстренной посадки самолета в Вене

Вчера, 20:46

В аэропорту Вены экстренно сел самолет, который направлялся из Дубая в Амстердам. Капитан корабля принял радикальное решение о посадке из-за пассажира, который выпускал часто газы.

В процессе рейса авиасудна «Дубай-Амстердам» командир корабля принял радикальное решение об экстренной посадке судна. Главной причиной стали события, которые на момент перелета происходили в пассажирском салоне. Пара граждан начали драться между собой. Когда бортпроводники подошли разбираться, в чем там проблема, оказалось, что скандал между мужчинами произошел из-за их соседа по сиденью. Мужчина мирно сидел и часто выпускал газы естественным путем.

Этот факт был расценен как неподобство и неуважение к другим участникам перелета в салоне. Мужчине сделали несколько раз замечание, чтобы он прекратил безобразничать, но это не помогло. Из-за газов человеческого организма воздух в салоне стал настолько тяжелым, что люди имели проблему с кислородом. Чтобы избежать негативных последствий, пилот посадил в экстренном порядке самолет в аэропорту Вены.