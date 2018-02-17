В отеле Сиэтла найдено тело мужчины, обвинившего экс-мэра в разврате

Вчера, 20:31

Мужчина, который стал инициатором обвинений в секс-домогательствах экс-мэра Сиэтла, скоропостижно скончался. Его тело с признаками наркотического «передоза» найдено в городском отеле.

В одном из номеров отеля было обнаружено бездыханное тело 47-летнего мужчины без признаков жизни. Позже удалось установить, что этот именно тот человек, который официально выразил свои обвинения экс-мэру Сиэтла. Госслужащего Эдварда Мюррея официально подозревали в сексуальных домогательствах. Эдвард Мюррей вынужден был скоротечно покинуть свою занимаемую должность представителя городской власти в Сиэтле, так как пятеро человек начали ему предоставлять обвинения в разврате и насильственных действиях сексуального характера.

В число этой группы входил его родной брат и 47-летний мужчина, которого недавно обнаружили мертвым в отеле. Первичный осмотр показал, что парень скончался от передоза наркотиков в номере. Но полиции предстоит выяснить, как же так получилось, что он принял такую реально смертельную порцию вещества, или же к этому кто-то причастен.