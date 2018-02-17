Израильские военные обстреляли наблюдательный пост в секторе Газа из танка

Вчера, 20:12

В секторе Газа израильские военные снова произвели обстрел наблюдательного поста военных. Командование утверждает, что это был ответный удар на ранее проведенную провокацию.

Наблюдательный пункт, расположенный на территории сектора Газа, подвергся масштабному обстрелу из военного танка израильской армии. В результате нападения пострадавших и погибших не зафиксировано. Военные уверены, что такой маневр армейцы применили в знак ответного удара за ранее проведенную провокацию.

В СМИ появлялась ранее информация о том, что на границе приграничного забора израильских военных прогремел взрыв. Позже стало ясно, что детонацию спровоцировало специально подготовленное устройство. Сами же военнослужащие назвали это происшествие банальной провокацией противника. Хотя в этом случае также не было известно, пострадал ли кто-нибудь от такого поступка.