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Пара НЛО появилась днем в небе над пляжами Мексики

Сегодня, 19:56

Пара НЛО была зафиксирована в районе общественных пляжей над Мексикой. Жители курортного города Тулум начали делиться своими фотоснимками в интернете.

 Уфологи подтвердили после анализа некоторых фотографий факт присутствия на снимках летательных аппаратов НЛО. Граждане Мексики напуганы такой откровенностью появления пришельцев. На опубликованных снимках четко видно в небе пару белых точек. Они совершенно не похожи на самолеты или беспилотные устройства. Пара НЛО отмечена просто в разгар белого дня, когда на пляже пребывала масса народа. Обозреватели делятся своими впечатлениями после увиденного в Тулуме.

Уфологи также заинтересовались этим аспектом, так как такое появление инопланетян в общественном месте здесь произошло впервые. НЛО в последнее время продолжает напоминать регулярно жителям разных регионов нашей планеты о своем существовании. За прошедший год корабли инопланетных обитателей неоднократно видели в США, Германии, Великобритании.


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