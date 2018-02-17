74-летний фотограф Демаршелье обвиняется в сексуальных домогательствах

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Недавно американское издательство The Boston Globe объявило о том, что французскому 74-летнему фотографу Патрику Демаршелье было выдвинуто серьезное обвинение. В прошлом работавший с принцессой Дианой фотограф обвиняется в сексуальных домогательствах к своим моделям.

Таким образом, 74-летний Демаршелье попал в список из 25 влиятельных деятелей моды, обвиняемых в сексуальных домогательствах. На данный момент журнальное издательство под названием Condé Nast, выпускающее такие издания, как GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, объявило о том что прекращает любые виды сотрудничества с Патриком Демаршелье.

В домогательствах, несущих сексуальный характер, фотографа обвинили около 50 моделей и бывшая помощница, заявляющая, что Демаршелье приставал к ней, когда ей было 19 лет. Как рассказывает бывшая помощница Патрика, на момент происходящих событий она была стажером в издании.

Сам фотограф отвечает на обвинения так: «Люди лгут и рассказывают истории. Это смешно».

Стоит напомнить, что в прошлом Патрик Демаршелье работал с такими знаменитостями, как принцесса Диана, Мадонна, Кристи Тарлингтон, а также с юной Жизель Бундхен, Дианой Вишневу и еще с сотней известных девушек шоу-бизнеса.