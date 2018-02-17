Неизвестный хакер отправляет секс-игрушки от имени Amazon

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В торговой интернет-сети Amazon появился неизвестный хакер, он присылает покупателям секс-товары, которые они не заказывали. Американские граждане начали интенсивно жаловаться на полученные чеки для оплаты.

Потребителей сети интернет-маркета Amazon встревожили сообщения с требованием оплатить стоимость товара, который они не заказывали. Среди ассортимента продукции – продукция секс-категории, фаллоимитаторы и другие товары интимного характера, как для мужчин, так и для женщин. Такую рассылку заказов делает какой-то хакер, в чьи руки попала сетевая база адресов бывших покупателей.

Одна из жительниц США получила даже натуральную посылку с секс-игрушкой. Девушка сначала подумала, что ящик ей попал по ошибке, и отправила его обратно адресату, но через несколько дней товар снова оказался в ее руках. Люди очень напуганы и боятся покидать свои дома вечером, думая, что по адресам их проверяет подпольный маньяк. Руководство интернет-маркета Amazon начало получать неоднократные жалобы от граждан.