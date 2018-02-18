Итальянская модель Бьянка Балти блеснула грудью перед камерами

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Фотомодель Бьянка Балти блеснула своей грудью перед репортерами. Девушка присутствовала на презентации журнала Sports Illustrated Swimsuit.

Жгучая брюнетка из Италии Бьянка Балти оказалась среди почетных гостей на мероприятии, организованном журналом Sports Illustrated Swimsuit. Она долго придумывала себе наряд, но в конечном итоге, модель выбрала легкое платье яркой расцветки. Придя на вечеринку, 33-летняя Бьянка Балти смотрелась очень эффектно среди присутствующих. Ее окружили сразу множественные представители СМИ, которые фотографировали девушку на камеры.

В свете лучей фотоприборов платье модели оказалось совершенно прозрачным. Зрители увидели, что под легкой материей была сексуальная грудь модели. Эта особенность немедленно разошлась между поклонниками итальянки. В сети начала оговариваться эта тема, тем более уже опубликован «голый» снимок. Скептики пытаются высмеять девушку за такой поступок. Они написали, что излишнее внимание репортеров может «вылезть боком».