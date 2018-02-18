После урагана «Мария» на Пуэрто-Рико замечено НЛО

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Джошуа П. Уоррен, которые исследует необычные и паранормальные явления, 16 февраля на встрече с уфологами показал фотографии-доказательства, на которых изображены необычные явления, зафиксированные на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария».

20 сентября 2017 года на остров обрушился ураган «Мария», а возле некоторых правительственных засекреченных баз были замечены странные объекты в небе. Исследователь острова сделал фотографии с достаточно далекого расстояния от взлетно-посадочной полосы возле Лагуны Картахены, более известной как «Лагуна НЛО» из-за неопознанных летающих объектов, много раз появлявшихся над морем и под водой.

На первом снимке можно рассмотреть лишь обычный самолет, возле которого стоит припаркованный автомобиль. Затем, через несколько секунд, слева появляется странный объект в виде конуса с лопастями, расположенными над корпусом в воздухе. Многие исследователи неопознанных летающих объектов считают, что этот странный объект похож на фотографию НЛО, которую Луис Аймат сделал в этом же районе только в 2012-м году.