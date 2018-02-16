Во Франции у виолончелистки украли виолончель 18 века за 1,3 млн евро

Вчера, 23:20

Недавно под Парижем грабитель, угрожая французской виолончелистке ножом, вынудил ее отдать старинную виолончель и мобильный телефон. Пострадавшая Офелия Гайяр лишилась инструмента стоимостью 1,3 млн евро.

Как стало известно от французских правоохранителей, украденная виолончель стоит 1,3 миллиона евро. Нападение произошло в четверг, 15 февраля, в департаменте Сен-Сен-Дени, находящемся в одном из пригородов Парижа. Виолончелистка выходила из дома, и по дороге к машине неизвестный преградил ей дорогу.

Стоит сказать, что виолончель не принадлежит Офелии Гайяр. Дорогостоящая виолончель XVIII века принадлежит банку CIC. Музыкальный инструмент был создан в XVIII веке великим мастером из Италии Франческо Гоффрилье. Музыкантка рассказала, что арендовала музыкальный инструмент еще в 2015 году.