"Липовая" помада от Кайли Дженнер едва не отправила ирландку на тот свет

Вчера, 22:51

«Липовая» помада от Кайли Дженнер едва не отобрала жизнь одной из поклонниц известного косметического бренда. После использования губы юной ирландки Рейчел распухли, она была похожа на искусанную жертву пчел.

Молодая ирландка Рейчел неделю назад оформила заказ на оригинальную помаду от Кайли Дженнер. На просторах соцсети было указано, что косметика поступает непосредственно со складов самого производителя. Девушка очень обрадовалась такой информации, так как является долгое время фанаткой звезды американского реалити. Как только заказ поступил законному владельцу, девушка пошла в тот же вечер в ресторан. Она покрыла слоем новой помады от Кайли Дженнер свои губы.

Через несколько часов они распухли, а лицо обезобразилось до неузнаваемости. Дальше стало еще хуже, Рейчел начала задыхаться в реальном смысле слова. Сотрудники ресторана немедленно вызвали скорую, которая спасла ей жизнь, сняв отек при аллергической реакции.