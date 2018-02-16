Звезда Playboy сообщила подробности интимной связи с Трампом

Вчера, 22:26

Модель эротического глянцевого журнала Playboy Карен Макдугал открыто призналась на весь мир в страстных интимных связях с главой США Дональдом Трампом. Действующий президент и девушка регулярно встречались через год после женитьбы на Меланье.

Звезда Playboy не побоялась раскрыть подробности знакомства ее с Дональдом Трампом. Дело в том, что они с 2006 года якобы состояли в любовной связи. Первый их контакт произошел в Беверли-Хиллз, на территории отдельно снятого специально бунгало. В тот вечер, после страстного секса, Дональд Трамп предложил неплохую компенсацию в виде финансового подарка своей любовнице, по ее словам.

Точная сумма за молчание не указана, но явно приличная. Карен Макдугал подчеркнула, что практически влюбилась в Трампа. Порно-звезда назвала его самыми нежными словами, наградив большим умом и начитанностью. К тому же, сам Дональд ей признался, что женат уже ровно год.