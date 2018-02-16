VistaNews.ru


В Вашингтоне колледж заблокировали из-за возможной стрельбы

Вчера, 21:30

В Вашингтоне на территории одного из колледжей возникла коллапсовая ситуация из-за сообщений о стрельбе. Учебный корпус оказался полностью заблокированным, двери и окна плотно закрыты по приказу администрации.

Руководство одного из колледжей в Вашингтоне немедленно отреагировало после получения известия о возможной стрельбе на территории. Директор приказал немедленно заблокировать здание. При этом все окна и двери оказались плотно закрытыми. Со стороны все обстояло так, вроде специально организовали какие-то учение по спасению студентов в экстренной ситуации. Но руководство заведения уверяет, что тревога была не учебной.

Сообщение о полной блокировке здания колледжа в Вашингтоне появилось и на официальном портале заведения. Там конкретно описываются все мероприятия по безопасности, к которым прибегли сотрудники и учащиеся. Окна и двери закрыты, подъезд к конструкции надежно охраняется, входы забаррикадированы. Также сказано, что на место происшествия должна уже прибыть полиция, которая тщательно проведет проверку.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.