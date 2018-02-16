В Вашингтоне колледж заблокировали из-за возможной стрельбы

Вчера, 21:30

В Вашингтоне на территории одного из колледжей возникла коллапсовая ситуация из-за сообщений о стрельбе. Учебный корпус оказался полностью заблокированным, двери и окна плотно закрыты по приказу администрации.

Руководство одного из колледжей в Вашингтоне немедленно отреагировало после получения известия о возможной стрельбе на территории. Директор приказал немедленно заблокировать здание. При этом все окна и двери оказались плотно закрытыми. Со стороны все обстояло так, вроде специально организовали какие-то учение по спасению студентов в экстренной ситуации. Но руководство заведения уверяет, что тревога была не учебной.

Сообщение о полной блокировке здания колледжа в Вашингтоне появилось и на официальном портале заведения. Там конкретно описываются все мероприятия по безопасности, к которым прибегли сотрудники и учащиеся. Окна и двери закрыты, подъезд к конструкции надежно охраняется, входы забаррикадированы. Также сказано, что на место происшествия должна уже прибыть полиция, которая тщательно проведет проверку.