Житель Лондона упал в канализацию и трое суток блуждал под землей

Вчера, 20:57

В Лондоне полицейские и пожарные спасали местного жителя, который упал в открытый канализационный люк, а затем трое суток бродил по подземным коммуникациям в поисках выхода. Затем, отчаявшись, мужчина стал громко кричать, что его и спасло.

Как сообщают лондонские издания, жители окраины британской столицы проснулись на рассвете от душераздирающих криков, доносящихся из-под земли. Перепуганные обыватели сообщили о кошмаре в полицию. Прибыв на место, правоохранители и пожарные открыли канализационный люк и таким образом узнали о случившейся с лондонцем беде.

Когда бедолагу вытащили на поверхность, он представлял жалкое зрелище, однако явно испытывал невероятное облегчение и сразу попросил закурить. Он, не переставая, рассказывал спасителям, каких страхов натерпелся, блуждая по городским подземельям. Между тем, городские коммунальщики утверждают, что мужчина не мог провалиться в канализацию, так как в столице Великобритании не бывает открытых люков.