В Бельгии суд запретил Facebook вести слежку за пользователями

Вчера, 20:20

Facebook больше не станет контролировать действия пользователей в Бельгии. Об этом есть постановление суда, который официально запретил подобные манипуляции.

По полученному постановлению суда Бельгии, социальная сеть Facebook с 16 февраля прекращает отслеживание деятельности пользователей в стране. В документе сказано, что эта процедура может быть проведенной только с полного письменного согласия самого владельца аккаунта или интернет-страницы. При любых других обстоятельствах подобная отслежка будет считаться незаконной. На виновных будут наложены штрафные санкции за нарушения правил поведения с частной информацией.

Сумма санкции равна 250 тысячам долларов и выше. Юристы в Бельгии пришли к выводу, что отслеживать частную жизнь граждан – это нарушения прав человека на частную жизнь. И неважно, в реальности она происходит, или же пользователь живет активно в социальном ресурсе.