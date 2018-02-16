Американский бомж предлагает ударить себя между ног и пугает выскакивающим сердцем

Вчера, 20:06

В Нью-Йорке среди множества бродяг есть своя знаменитость. Бомж по имени Дэниэл организовал доходный бизнес. Он предлагает прохожим ударить его ногой между ног за 10 долларов, а затем пугает «клиента» выскакивающим из груди сердцем.

Дэниэл не считает себя попрошайкой, хотя просиживает на панели целыми днями с коробкой для сбора денег. У бродяги есть две физиологические особенности, позволяющие ему честно зарабатывать себе на пропитание и выпивку. Во-первых, судя по всему у бродяги железные гениталии, а во-вторых, его сердце способно биться так, что кожа на груди вздымается на несколько сантиметров.

Недавно в сети появился видеоролик, запечатлевший эпизод из трудовых будней Дэниэла. На кадрах бродягу окружает компания темнокожих парней и один из них решается раскошелиться, чтобы от души врезать бомжу между ног, что он и делает. Дэниэл вначале делает вид, что ему очень больно, а затем распрямляется и оттягивает футболку, показывая изумленной и перепуганной компании, как под кожей трепещет сердце. Зрелище не для слабонервных. По мнению медиков, у бродяги отсутствует часть грудной клетки.