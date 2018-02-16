В Индии женщина притворялась мужчиной, чтобы получить приданое

Вчера, 21:30

В Индии девушка делала вид, что она мужского пола, чтобы получить приданое от невесты. Женщина женилась на девушках, получала богатства и бесследно исчезала из жизни новоиспеченной невесты.

Недавно стало известно, что в штате Индии Уттаракханд была арестована женщина, которая махинациями получала приданое, делав вид, что она мужчина. Заявление поступило в полицию со стороны родителей жены первого брака. По их словам, зять требовал у них большое приданое, а после взял взаймы 850 тысяч рупий, что приравнивается к 13 тысячам долларов, якобы на открытие собственного дела, однако деньги он конечно же не вернул.

Вследствие допроса Кришны Сен у правоохранительных органов закралось подозрение, и мужчину отправили на осмотр в больницу, в ходе которого выяснилось, что подозреваемым в махинациях является на самом деле женщина.

Согласно ранее поступившей информации, из первого брака Кришна ушла после свадьбы еще в 2014 году, затем в апреле 2017 года снова женилась. На данный момент неизвестно, является ли брак действительным или нет.

Приданое является незаконным в Индии еще с 1961 года, но в некоторых семьях эта древняя традиция существует и в нынешнее время.