В Австралии родился самый тяжёлый в мире ребёнок

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В австралийском городе Мельбурн накануне родился самый тяжёлый ребёнок в мире. Вес новорождённого составил 6,3 килограмма, что сопоставимо с показателем 4-месячного ребёнка. Акушеры во время родов были в шоке от увиденного.

Снимки новорождённого Маома накануне появились в Сети. На них можно заметить, что ребёнок действительно оказался слишком большим по своим размерам. Он родился 13 февраля в Мельбурне. Родители утверждают, что изначально были встревожены стремительным развитием малыша в утробе матери.

Уже на 6-м месяце беременности он оказался почти в 2 раза больше, чем среднестатистические дети. При родах пришлось делать кесарево. Врачи ожидали, что малыш родится весом около 4-5 килограммов, но богатырь весил 6,3 килограмма. Теперь ребёнок находится под пристальным наблюдением специалистов, а также его хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса, как самого большого новорождённого в мире.