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На Филиппинах из-за выброса странного существа на берег ожидают Апокалипсис

Сегодня, 15:57

В филиппинской деревне местные жители уверены, что в связи с выбросом некоего существа на берег их ожидает Апокалипсис.

 Недавно жителями Восточного Негроса была обнаружена на пляже пелагическая большеротая акула, длина которой достигала 4,5 метра. Акула является представительницей довольно редкого и малоизученного вида. Как утверждают жители, данный случай является "предвестником" большой беды.
При этом есть реальные основания полагать о приближающейся катастрофе, ведь подобные существа обладают высокой чувствительностью к движениям в морском грунте, а раз уж данная акула оказалась на берегу, значит на глубине произошли серьезные изменения.
На сегодняшний день местное Бюро рыболовства предпринимает попытки узнать причину выброса акулы на берег.


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