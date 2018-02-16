На Филиппинах из-за выброса странного существа на берег ожидают Апокалипсис

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В филиппинской деревне местные жители уверены, что в связи с выбросом некоего существа на берег их ожидает Апокалипсис.

Недавно жителями Восточного Негроса была обнаружена на пляже пелагическая большеротая акула, длина которой достигала 4,5 метра. Акула является представительницей довольно редкого и малоизученного вида. Как утверждают жители, данный случай является "предвестником" большой беды.

При этом есть реальные основания полагать о приближающейся катастрофе, ведь подобные существа обладают высокой чувствительностью к движениям в морском грунте, а раз уж данная акула оказалась на берегу, значит на глубине произошли серьезные изменения.

На сегодняшний день местное Бюро рыболовства предпринимает попытки узнать причину выброса акулы на берег.