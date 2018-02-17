VistaNews.ru


Во Флориде заметили оранжевый НЛО

Сегодня, 01:45

В ночном небе Флориды был замечен НЛО оранжевого цвета. После того, как на дороге появился свет, объект тотчас же исчез. Как говорят очевидцы, необычное происшествие имело место в Палм-Спрингс пару недель назад.

Уфологи отмечают, недавно подобный инцидент зафиксировали в штате Аризона. Очевидец сказал, что оранжевый объект внезапно возник в небе на протяжении нескольких секунд, а после направился в сторону Луны. Касаемо Флориды, там произошло практически тоже самое, но НЛО медленно двигался над городом ночью.

Один из жителей города рассказал, что объект не летел очень быстро, это и дало возможность зафиксировать всё произошедшее. По его словам, тут уже довольно часто начали возникать подобные случаи, в результате чего спецслужбы должны задуматься о каких-либо мерах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.