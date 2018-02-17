Во Флориде заметили оранжевый НЛО

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В ночном небе Флориды был замечен НЛО оранжевого цвета. После того, как на дороге появился свет, объект тотчас же исчез. Как говорят очевидцы, необычное происшествие имело место в Палм-Спрингс пару недель назад.

Уфологи отмечают, недавно подобный инцидент зафиксировали в штате Аризона. Очевидец сказал, что оранжевый объект внезапно возник в небе на протяжении нескольких секунд, а после направился в сторону Луны. Касаемо Флориды, там произошло практически тоже самое, но НЛО медленно двигался над городом ночью.

Один из жителей города рассказал, что объект не летел очень быстро, это и дало возможность зафиксировать всё произошедшее. По его словам, тут уже довольно часто начали возникать подобные случаи, в результате чего спецслужбы должны задуматься о каких-либо мерах.