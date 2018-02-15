Стрелок из Флориды относится к националистической группировке

Вчера, 23:21

Организатор стрельбы во Флориде относится к последователям националистической организации. Николас Круз выражает респект светлокожим и ненавидит негров.

На территории США действует националистическая организация «Республика Флорида». Руководит этим обществом некий Джордан Джереб, который рассказал о том, что Николас Круз состоял в составе участников этого общества. Также последователь националистического единства заявил, что парень был активистом, он посещал все совместные встречи и принимал участие в периодических «зачистках».

Главной идеологией «Республики Флориды» есть то, что темнокожих людей вообще не должно существовать не территории, которая находится под их контролем.

Джереб высказал мнение о том, что поводом для организации стрельбы в школе Паркленда могли стать идейные соображения Николаса Круза, которые основаны на расизме и национализме.